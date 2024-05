Tõstamaa suveteater naaseb pärast seitsmeaastast pausi

Üks selline kiri on säilinud. On arvatud, et varjunime Ottabeth taga oli Alexandri nõbu Olga Mathilde Isabelle Elisabeth von Meyendorff. Sellele intriigile ja teadmisele, et Alexander veetis suure osa oma elust Hiinas Keelatud Linnas, olles Hiina viimase keisri Puyi isiklik tuttav, ongi “Ottabethi” süžee üles ehitatud.