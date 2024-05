Video ja galerii Suurõppusel mängiti läbi õhurünnak Makroflexi tehasele

Välijuht tormab autost välja ja otsib Makroflexi kõneisikuid. Ta saab teada, et tehases oli õnnetuse hetkel tööl veidi alla 100 inimese, kellest paarkümmend on kadunud. Töötajad seletavad joonise abil päästejuhile, milline majaosa on pihta saanud ja kus on arvatavad kannatanud. Kuna tegemist on ehituskeemiaettevõttega, lekib plahvatuse tagajärjel kemikaalegi. Peale selle on toimunud varing.