Grete Naaber: Minu teada ei ole sellist kultuuri väärtustamist üheski teises Eesti linnas

“Juhtusin olema Koidula muuseumi tollase juhataja Lembi Taeviga kõrvuti, ajasime juttu kultuurist ja kõigest, parasjagu oli aias just üks üritus lõppenud ja rahvas ära läinud. Ja siis Lembi ütles, et ta on nii palju mõelnud: see aed on väga populaarne ja seda on ka Jannseni isik. Miks ei võiks Pärnul olla temanimeline oma kultuuri- ja hariduspreemia? Jutt jõudis linnavalitsuse kõrvu ja kõik olid sellega kohe päri,” meenutab nüüd pensionipõlve pidav ajakirjanik.