Ebatavaline pussitamine Tammistes: sõbrale noa kõhtu löönud mees pääses kohtupidamisest

On 13 ja reede. Pärnu külje all vaikses Tammiste aedlinnas kohmerdab sügiseses õhtupimedikus eramu hoovis võõras mees. Pererahvale tundub, et ta on purjus. Nad kutsuvad politsei.

Kui patrull mõne minuti pärast Tori valda Tammiste külla Kummeli tänavale jõuab, ukerdab inimene endiselt eravalduses. Politseinikud sammuvad mehe juurde. Ja avastavad, et teda on pussitatud: kõhus on sügav torkehaav.

Mees suhtleb politseinikega, aga ta pole kaugeltki adekvaatne. Ta ei suuda selgitada, mis on juhtunud ja kuidas ta sattus nii raskes seisus sellesse paika, kust ta leiti. Ta isegi ei tea, et tema kõhus on sügav auk.