Võistluse "Jannsen 205" võidutöö Kuidas peatada terviseprobleemide lumepall?

Tuntud Prantsuse luuletaja Pierre-Jean de Beranger on öelnud, et tervis on tarkade tasu. Võib vaid proovida keerata seda lauset teisipidi, et esitada küsimus: kas ühiskonnas, kus terviseprobleemid kuhjuvad, ikka valitseb tarkus? Ja kas me peaksime seadma eesmärgiks probleemide kuhjumise vältimise ehk teisisõnu lumepallina veeremise või lahendama probleeme hoopis eos, nii et lumepalli ei saakski moodustuda? Mina pooldan teist varianti ja käin välja mõtteid, kuhu ulatuvad terviseprobleemide juured, kuidas nende probleemide teket ennetada ja nendega varases järgus toime tulla.