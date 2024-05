Võistluse "Jannsen 205" II koht Kuidas peatada terviseprobleemide lumepall?

Suurim probleem on ülekaalulisus, mis tõstab järjest pead. Paraku on nukker seis ka laste hulgas, kus ülekaalulisus üha kasvab ja mille tagajärjed on juba praegu tuntavad. Probleem on paljuski kinni vales toitumises ehk inimese enda tegevuses. Praegu ei rahasta tervisekassa toitumisnõustamise teenust. Seda tuleks minu arvates muuta. Meil on palju pädevaid toitumisnõustajaid ja -terapeute, kes saaksid inimesi aidata. Üldjuhul on südame-veresoonkonna haiguste põhjus just ülekaal ja valed elustiilivalikud. Ravimid on olemas, kuid need leevendavad probleemi tagajärgi, põhjus jääb. Toitumisnõustamisel saaksid patsiendid tuge, et toitumist muuta, ja see ennetab pikemas plaanis ka teisi haigusi. Ideaalis võiks igas perearstikeskuses olla toitumisnõustaja ning tohtri vastuvõtult võiks patsiendi suunata järgmisse kabinetti toitumisnõustaja jutule. Kas toitumist on vaja muuta, seda hindaks loomulikult arst, kuid säärase võimaluse kättesaadavus vähendaks lõppkokkuvõttes arstide koormust.