Võistluse "Jannsen 205" III koht Kuidas peatada terviseprobleemide lumepall?

Julgeksin, küll ilma meditsiinilise hariduseta, öelda, et nende viimase aja murede põhjus on enesedistsipliini puudumine. Seega, mina kellegi teise eest seda lumepalli peatada ei saa. Aga olen ise nende hädadega kimpus olnud ja tean, et minu puhul on aidanud toitumise reguleerimine, elutempo muutmine ja eelkõige pingutusi siduv soov tervisemured seljatada. Kuid minu puhul oli ka vaja arsti ranget sõna: “Edasi nii ei saa!”

Eri hädadel võib olla eri põhjusi, kuid paljud neist on seotud elustiiliga, mistõttu need probleemid on ennetatavad. Hea ennetusviis oleks liikumine. Liikumine, sundasendite vältimine aitaks valude vastu ning rasvumisest põhjustatud raskus sulaks samuti. Kui üks mure on läinud, kahandab see vaimsele tervisele vajutavat murekoormat.