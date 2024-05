Nädalast jäi kõlama Kevadtorm tuhises üle Pärnumaa

Üldjuhul suhtuti suurõppusel osalenud võitlejatesse suure sümpaatiaga. Eri meediaväljaannetest on saanud lugeda liigutavaid lugusid, kuidas kohalikud elanikud sõdurpoistele head ja paremat süüa tõid või mismoodi liitlassõdurid vanamemmel puid riita ladusid. Samal ajal on kõlanud kriitikatki, isegi päris teravat ja süüdistavat. Pärnumaalgi pahandas taluomanik, et sõdurid on loata tema talu maadele tunginud, oma sõidukite ja muu tegevusega loodusele kõvasti kahju teinud.