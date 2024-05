Kivikas maailma ässadega koos võistlemisest: Seda kogemust ja tunnet ei vahetaks küll millegi vastu

“Bahama ise oli aga unustamatu! Kõige meeldejäävam oli kindlasti ookeanivesi – kristallselge. Selline, mida ma polnud kunagi enne oma silmaga näinud. Ja need väga ilusad valge liivaga rannad …” ohkas pärnakas. “Kõik kohalikud, sealsed vabatahtlikud ja muud võistlusega seotud asjapulgad olid kogu aeg nii abivalmid ja viskasid iga asja üle nalja. Eestlasena pole ma selliste asjadega just harjunud.”

Välejalgne pärnakas loodab, et kui tänavune välihooaeg läbi saab, siis sprindinaiste projekt unustustehõlma ei vajuks. “Loodan, et meie võistkond võetakse lähiajal veelgi suurema projektina ette – sel on kõvasti potentsiaali, aga praegu puudub veel konkreetne süsteem ja ka vahendeid napib,” lõpetas Kivikas.