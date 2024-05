Pärnakas lõpetas EMil Eesti naisjõutõstjate pika medalipõua

Karmen Kaljula leivakas on lamades surumine.

Kaljula avaldas sotsiaalmeedias, et äsjane mõõduvõtt oli talle kaheksas tiitlivõistlus. Neist viies on ta püsinud pronksiheitluses. “Kuid alati olen liiga napilt pidanud konkurentidele alla vanduma. Surumise eest olen nüüd medaleid võitnud mitmeid ja isegi jõutõmbes, aga see kõige olulisem – medal kogusumma eest oli seni jäänud võtmata,” teatas pärnakas, kes tegi nüüd Luksemburgis selle tembu ära.