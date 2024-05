INTERVJUU 75kordne Eesti meister asus alaliitu tööle: Tahan pakkuda tuge, millest mul puudu jäi

Astusite hiljuti tööle alaliitu, teist sai Eesti aerutamise föderatsiooni peasekretär. Kuidas ja miks selline otsus sündis?

Eelkõige seepärast, et tundsin, et olen oma sportlasteel üksi jäänud – organiseerisin ikka päris palju asju endale täiesti ise. Nüüd, kes iganes minu jälgedes käib või kes tahab teha saavutussporti – tahan neile pakkuda seda tuge, mida mina tundsin, et jäi aerutamise föderatsiooni poolt puudu.

Praegu tunnen, et alaliidus on suur probleem väga kehv kommunikatsioon – meil on hästi palju lahkhelisid ja seetõttu ei jää sisuliste asjadega tegelemiseks aega. See saab olema hea väljakutse: erialane haridus on mul selleks olemas, aga eks ole näha, kuidas see praktikas õnnestub.

Üritan olla kui svamm, kes imeb kogu selle informatsiooni endasse, kus olen sportlasena käinud või kuhu edaspidi lähen. Seejärel rakendada seda alaliidu juhtimisel ja anda Eesti aerutamisele tagasi, mis ta mulle andnud on.

Millest on Eesti aerutamisel kõige rohkem puudust?

Meil on kõvasti know-how’d vaja – minu endagi puhul on näha, et Eestis on väga raske arenguhüpet teha. Lahti on vaja saada mentaliteedist, et “meie ju teame asjadest kõige paremini”. Peame saama avatumaks: otsima väljastpoolt abi ja kasutama seda.

Oleme väga töökad ja meil on väga palju talenti – kahjuks ka talente, kes on raisku läinud tänu sellele, et me pole suutnud öelda: “Jah, minu mõistus selle sportlase treenimisest üle ei käi, lähme otsime väljastpoolt abi.” Ikka üritatakse ise: paraku on sportlased need, kes kannatavad. Nüüd tulebki uhkus alla neelata.

Sisuliselt on üksikute eranditega jäänud meie alaliit ja üleüldse Eesti rajaaerutamine 30–40 aastaks seisma ja muu maailm on edasi liikunud.