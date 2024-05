Rakverest kohale tulnud Ando on vanakraami müümisega tegelenud paarkümmend aastat, Lavassaares on ta viiendat korda. Kuigi kulud tõusevad igal rindel ja surve hindu tõsta on suur, ei saa ta enda sõnul oma klaasnõudele hinda juurde kruvida. “Kaoksid need viimasedki ostjad,” märkis ta. “Inimesed käivad rohkem imetlemas, nagu muuseumis.” Samas ei ole tal veel plaanis jalgu seinale ka panna. Pensionil mehel on see hea võimalus saada kodust välja ja suhelda endasuguste asjaarmastajatega.