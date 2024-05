Pärnu võrkpallitüdrukud panid hooajale ilusa punkti

Hõbemedali said kaela Grete Hendrikson, Melissa Mai Tammela, Elizabeth Tasa, Emili Kajak, Kairili-Kristin Laanoja, Nora Eljas, Triin Timusk, Keil-Mariken Marjak, Elis Desiree Tuhkanen, Carola Ozolit, Mirtel Paumer ja Elenor Mengel. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Hendrikson.

"Olen ääretult uhke ja õnnelik, et need noored neiud panid ennast maksma ja tegid kõik, mis teha andis, et hooajale ilus punkt panna!" rõõmustas võistkonna peatreener Aasa.