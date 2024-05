Pildid Kahe kooli laululapsed astusid üles ühisel laulupeol

Ülejõe põhikool on muusikakallakuga ja laulmine on seal au sees. Kaks aastat tagasi toimus kooli esimene laulupidu “Puhume elu sisse”. Üritus sai positiivset vastukaja nii muusikutelt, kooliperelt kui külalistelt. Koolis tegutseb seitse koori. Kuna ühisgümnaasiumiski on muusikal tähtis koht ja paljud on Ülejõelt sinna edasi õppima asudes musitseerimist jätkanud, kutsuti nemadki punti.