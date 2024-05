Šokolaadi hind tõotab ronida kui termomeetrinäit kuumalaines

Mis kakaoturul toimub? Nagu igas loos ja sündmuses on kakaokriisi puhul oma pöördepunktid või lihtsamalt öeldes süüdlased. Esiteks, kakao kasvab ainult maailma ekvatoriaalsetes piirkondades. Kliimamuutus on andnud kogu kakaokasvatusele hoobi: temperatuuride tõus ja ootamatud vihmaperioodid on muutnud kakaopuude elu keeruliseks. Peale kliimahädade on kakaopuud hakanud vananema ja paljud puud pole enam nii viljakad. Ja mis veel hullem, uued puud ei kasva küllalt kiiresti, et vanu asendada.