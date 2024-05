Nagu selgitas Pärnu Rotary noortefondi esindaja Peeter Prisk, põhineb rotarite liikumine sellel, et aktiivsed inimesed panustavad head tehes ühiskonda. 20 aastat tagasi leidsid nad, et toetada võiks ka Pärnumaa noori: õpetajaid, spordi- ja kultuuritegelasid ning projektide vedajaid. "Esimesed stipendiaadid on juba ligi 40aastased ja nad on mitmel rindel väga kõvad tegijad. Seeme on kõige õrnemas eas külvatud õigesse kohta," lausus Prisk rahulolevalt.