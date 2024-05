Indrek Koff: Eesti keel on kolm korda lühem kui prantsuse keel

“Üldjuhul on eestikeelne tõlge küll ligemale kolm korda lühem kui prantsuskeelne tekst, prantslastel on iga asja kohta eraldi sõna käänete tarvis, eessõnad,” tutvustas Koff, kes võttis julguse tõlkida Jean-Baptiste Moliere’i kaasaegse Jean Racine’i klassikaline värsstragöödia “Faidra”, mis on kirjutatud aleksandriinis – prantslastele ainuomases, prantsuse keelele väga lähedases värsimõõdus. “Alguses mõtlesin, kas üldse on seda mõttekas teha, sest päris regivärssi ei hakka ju tõlkima. Siis sattusin rääkima Maria Lotmaniga, kes on palju uurinud luule tõlkimist ja ise tõlkinud. Ta andis mulle lugeda analüüse selle kohta. Katsetasin ja tunduski, et äkki tõesti õnnestub.”