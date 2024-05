Garri Raagmaa Väärikate potentsiaal ootab vabastamist

Malcolm Knowlesi, Elwood Holtoni ja Richard Swansoni raamat «Täiskasvanud õppija», millele on viidatud üle 27 000 korra, peab täiskasvanuharidust ühiskonna muutjaks ja teadvuse tõstmise vahendiks. Demokraatia vajab haritud inimesi, keda ei saa ebarealistlike lubadustega lollitada.

Täiskasvanuharidus aitab võidelda ka organismi vananemisega, millega lihasmass kahaneb, tasakaal ja koordinatsioon halvenevad. Sama on ajuga: Alzheimer koputab uksele. Et sellest hoiduda, tuleb hallidele ajurakkudele anda pidevat intellektuaalset pinget, see hoiab neid vormis ja mõtlemise erksa.