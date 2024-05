Galerii Sindis põles Kõrsa raba kõrval mets

Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja sõnutsi esimesena sündmuskohale saabunud Pärnu komando päästjad kinnitasid, et tule levik on kiire. Ligipääs põlengu alale on raskendatud, kuna teed Kõrsa rabasse on suletud. Sündmuskohal on neli päästemasinat Nii Pärnust kui ka Kilingi-Nõmmest, ATV ja UTV (maastikusõidukit - K.N.), et lähemale minna.