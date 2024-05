Luukas Kristjan Ilves Kuidas võita hübriidsõda Venemaaga?

Ning lõpuks on üks meede kõige tõhusam: Ukraina toetamine. Iga Ukrainasse saadetud mürsk, rakett, tank ja lennuk seob Venemaad veelgi rohkem Ukrainas ega jäta talle aega tegelda Euroopa-vastaste hübriidrünnakutega. Ning iga külmutatud Vene varadest Ukraina heaks tööle pandud euro suurendab Ukraina vastupidavust.

Kõik need sammud saadaksid tegude keeles Venemaale signaali, et Euroopa ei tolereeri tema vastu suunatud hübriidsõda.

Kas Euroopa neid samme ka astub?

Viimasel kahel aastal oleme paraku kogenud, et Lääne-Euroopa riikide motivatsioonil Kreml korrale kutsuda on selge lagi. Vähemalt siis, kui ajend on Venemaad karistada Ukraina-vastase sõja eest.

Siiski paistab meie Euroopa liitlastele kohale jõudvat, et nemad ise on samuti pideva ja aktiivse rünnaku all. Alles äsja lubas Saksa välisminister konkreetseid tagajärgi Venemaa küberrünnetele. Ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas, et “Euroopa võib surra”, kui ei võta tõsiselt hübriidsõja väljakutseid. Euroopa valmisolek Venemaale jõuliselt ja ühtlaselt reageerida on parem kui eales varem.

Üks komistuskivi seisab siiski ees. ELile vastanduvad paremäärmuslikud erakonnad – kellest paljudel on omakorda seoseid Kremliga – võivad Euroopa Parlamendi valimistel võita pea kolmandiku kohtadest. See annaks võimaluse blokeerida ELi seadusandlust ja tasalülitada Euroopa ühtsust palju suuremal määral, kui see praegu on õnnestunud näiteks Ungari peaministril Viktor Orbanil. Ka üksikud kohad uue Euroopa Parlamendi koosseisus võivad olla määrava tähtsusega.

See, kas Euroopa otsustab ennast kaitsta, on valijate kätes.