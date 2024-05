Andrei Korobeinik Kuidas saame Euroopa Liidu taas maailma majanduse meistriliigasse viia?

ELi tulevik sõltub sellest, kuidas suudame oma erinevusi austada ja üksteiselt õppida. Eesti hääl peab olema selles dialoogis kuuldav, tagamaks, et meie väärtused ja huvid oleksid kaitstud. Näiteid, kus Eesti ei suutnud ennast kehtestada, on palju. Nii pole absoluutselt õiglane, et Eesti põllumehed saavad ELilt vähem raha kui nende Skandinaavia kolleegid. Põllumajanduse rahastamise kokkulepe tuleb kahtlemata uuesti arutlusele siis, kui Ukraina varem või hiljem ELi liikmeks saab. Selleks ajaks peab Eesti olema valmis enda põllumeeste eest seisma: me ei pea enam nõustuma ebavõrdsete tingimustega.

Eesti hääl kuuldavaks

Praeguste valimiste peamine teema on kahtlemata julgeolek. Seda valdkonda EL otseselt ei reguleeri ja liikmesriikide seisukohad erinevad siiani, kuid Ukrainas toimuv sõda on neid üksteisele lähendanud. Väga raske on endiselt võrrelda Eestit ja näiteks Iirimaad, arvestades, et esimene on NATO liige ja kaitsekulud moodustavad üle kolme protsendi riigieelarvest, ja teine on neutraalne riik, mis NATOsse ei kuulu, kuid usun, et Venemaa rünnak Ukrainale ja käivitunud hübriidsõda aitaks leida teatud ühispunktid. Peame tugevdama kaitsevaldkonda ELi komisjonis, järgmises koosseisus võiks üks volinik vastutada korraga kaitse ja tööstuse eest. Sõda Ukrainas on näidanud, et näiteks mürskude tootmisega vähegi adekvaatses mahus EL hakkama ei saa. Teemaks on kahtlemata kõrgtehnoloogiline kaitsetööstuski, mis pikas perspektiivis ELi konkurentsivõimet tõstaks.