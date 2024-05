Koduotsija Majarahu toov Alex on valmis kohe kolima

Punavalge täiskasvanud kass leiti Kõmsilt mullu 25. septembril. Et Pärnu loomade varjupaiga töötajate hoole alla kolinud kassihärrast kahe nädala jooksul keegi puudust ei tundnud, hakati talle 10. oktoobrist kodu otsima. Kahjuks pole vahva roosa nina ja rohekollaste silmadega kassihärra seni kellelegi silma hakanud.

Alex on varjupaigas oma inimesi oodanud üle seitsme kuu.

Varjupaiga administraatori Kerttu Kirspuu kirjelduse kohaselt on Alex küll häbelik, kuid rahuliku loomuga ja hoiab teistest kassidest omaette. “Ta naudib ühtviisi nii paitusi kui inimese lähedust,” täpsustas Kirspuu ja lisas, et Alex on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrje.