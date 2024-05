Video Vaprus pani Tammeka väravaraamid värisema, aga kontole laekus vaid viigipunkt

Vapruse tabamusele suure eeltöö teinud Kapper arvas mängujärgses usutluses, et viigipunktiga tuleb rahule jääda, aga mängupilti vaadates võinuks pärnakad koduväljakul kõik punktid endale jätta. “Meil oli piisavalt variante, standardolukordi ja teravust. Mäng läks nii esimese poolaja tõttu, siis olime me täitsa liimist lahti,” arutles Kapper pärast matši.

Pärnakate peatreener Igor Prins utsitas mitmel korral üle staadioni kõlanud hõigetega oma hoolealuseid palli kiiremini liigutama. Ka Kapperi kinnitusel oli poolajal riietusruumis juttu sellest, et edu saamiseks tuleb tunduvalt aktiivsemalt tegutseda.

“Põhisõnum oli see, mis alati: vahet ei ole, kes on meil vastas, peame mängima ja julgema rohkem vastutust võtta, leidma palliga loovamaid ja enesekindlamaid lahendusi. Meil on mängijad piisavalt tehnilised ja füüsiliselt võimekad, et mängu enda kasuks pöörata,” lausus Kapper.