Esimest korda nähti Pärnu rannas paksu kojaga võõraid karpe kümmekonna aasta eest. Kohe ei osatud neile nime anda. Kui siinsed rannakarbid on üliõhukese kestaga ja kergesti purunevad, siis sisserännanud liigi koda on tugev nagu ookeanikarpidel. Sellele karbile on iseloomulik seegi, et tal on poolte ühenduskohas kiiluke. Jutt käib Rangia cuneata’st ehk Mehhiko-kiilkarbist.