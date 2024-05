Kristo Niglas Rohkem arvestamist!

Viimasel paaril nädalal on kodumaakonnas pea iga päev saabunud teateid avariidest, kus inimesed on vajanud liiklusõnnetuse tõttu haiglaravi. Raviasutusse on sattunud nii lapsed kui eri vanuses täiskasvanud. Meedikutel on tulnud ravida nii marrastusi kui selliseid vigastusi, mis nõuavad juba intensiivravi.