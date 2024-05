Pärnu rand oma valge liiva ja suvise meluga on ideaalne koht, kus lõõgastuda ja päikest nautida. Kuid mida teha, kui kõht koriseb, ent süüa pole kusagilt saada? Kahjuks on see praegu Pärnu plaažil puhkajate reaalsus: kui jätsi ja jooki hästi otsides veel leiab, siis söögikohtade uksed on reede pärastlõunal valdavalt lukus ja läbi klaasakende silmab virnas terrassitoole-laudu.