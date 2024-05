Riho Terras Kaitsetööstusest võiks saada Eesti majanduse järjekordne vedur

Minu väide, et Reformierakond arutab kaitsekulude vähendamist, ei pärine vestlustest poliitikutega. Samamoodi nagu ei tulnud Eesti Ekspressile info, et valitsus mõtleb pensionide külmutamisele, kusagilt Toompealt. Seda infot jagavad omakeskis eksperdid ja ametnikud, kelleni on jõudnud töölõigud ja kes peavad vastavalt kõrgemalt tulnud käsule tegelema otsustega, mis ei vasta Eesti ega meie inimeste huvidele.

Nende otsuste eest vastutavad poliitikud tahavad oma plaane hoida võimalikult kaua kalevi all, et vältida ühiskondlikku debatti ning raisata Euroopa Parlamendi valimisteni jäänud aega, et valija neid karistada ei saaks – et siis pärast valimisi ebapopulaarseid otsuseid langetada.