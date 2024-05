Juba mõnda aega on meid õnnistatud suviselt sooja ilmaga ja tahaks hüüda "Tere tulemast Pärnu randa!", aga... kus on kohvikud, ratta- ja toolilaenutajad? Kahjuks on Pärnu rannakaubandus suuremas osas alles "talveunes". Enamus kohvikud ja baarid pole hooaega veel alustanud, kuigi puhkajaid on rannas nii kodumaalt kui naaberriikidest ja kaugemaltki.