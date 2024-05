Toidutänava korraldaja, Yes Eventsi eestvedaja Daniil Kuznetsov märkis, et sel aastal on osalejaid poole rohkem kui mullu ja festivaliala laienes Laialt tänavalt jõe äärsesse parki. Ettevalmistustega alustati juba detsembris, ometi ilmus veel nädal enne osalemissooviga ettevõtjaid, kes paraku ruumi puudusel "ukse taha" jäid.