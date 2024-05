“Otsustasime koos vabatahtlikega, et sellises viiepäevases formaadis me enam ei jaksa,” põhjendas festivali direktor Elmar Trink. “Eks iga asi väsi ära. Me kõik oleme ju veerand sajandit vanemaks jäänud, asjad ei pea surema loomulikku surma, kliinilist surma me ka ei taha.”