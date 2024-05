Tuumaenergia arutelud saavad riigikogus hoo sisse

Keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro rõhutas, et tuumaenergia kasutuselevõtt vajab laiapindset arutelu. „Vaja on panna paika reeglid, milliseid keskkonna- ja ohutusstandardeid peab iga tuumaenergiaprojekti arendaja minimaalselt täitma. Samuti on vaja otsustada, milliste kuludega oleme valmis tagama 10, 15 või 20 aasta pärast võimalused täiendava heitmevaba energiatootmisviisi kiireks kasutuselevõtuks,“ selgitas Taro.

Taro tõi esile, et tuumaenergia olelusringi analüüs näitab, et isegi võttes arvesse kogu protsessi keskkonnamõju, jääb selle süsiniku jalajälg samasse vahemikku, milles on ka vähese heitmega päikese- ja tuuleenergia. Muude fossiilsete või biokütustel põhinevate alternatiivide heitmemõju on kümneid kordi suurem. „Tuumaenergiaga kaasneb samuti mitmeid väljakutseid, millest tõsisemad on tuumajäätmete lõppladestus ning julgeolekuriskid, millele viitasid asjatundjad riigikogus toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul,“ rääkis Taro. Tema hinnangul on mitmed neist väljakutsetest lahendatavad tuumaenergiaalase seadusandliku raamistiku väljatöötamise kaudu.



Tuumajaama rajamiseks sobivate asukohtade nimekirjas on endiselt ka Pärnumaa, täpsemalt Varbla kant. Praeguseks on välja sõelutud 15 piirkonda, kuhu tuumaelektrijaam võiks sobida. On välja käidud, et kui riik peab tuumajaama Eestisse mõistlikuks, võiks see valmida 2035. aasta paiku.

Riigikogu menetluses on eelnõu "Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine", mis võimaldab alustada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist. Eelnõu on tänasel täiskogu istungil esimesel lugemisel.

Keskkonnakomisjoni arutelule on kutsutud ka hulk asjaomaste organisatsioonide ja asutuste esindajaid. Keskkonnakomisjoni istungist algusega kell 14 on veebiülekanne.



Lisaks tänasele esimesele arutelule komisjonis, kus käsitletakse keskkonna- ja looduskaitse aspekte on kavas korraldada 4. juunil ka teine energeetika teemaline arutelu koos majanduskomisjoniga.