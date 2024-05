Marina Kaljurand Kogu Euroopa peab olema sõjaliselt võimekam

Mul on olnud erakordne võimalus jälgida ja rääkida kaasa Eesti teekonnal Euroopa Liitu ja Euroopa Liidus. Kõik algas liitumislepingust, mille juriidilise teksti eest ma vastutasin. Mäletan siiamaani neid unetuid öid, kui sain aru, mida see ülesanne tegelikult tähendab – liitumisleping oli tuhandeid lehekülgi pikk. Riigikokku viisime selle kaubakärudega, sest peale e-versiooni pidi olema paberversioon. Mäletan ka seda, et lõplikku teksti lipsas sisse trükiviga: Virtsu asemel oli ühel kaardil kirjas Virstu. Kinnitan, et see ei olnud suvehiidlase vingerpuss. Viga sai kiiresti (2004. aastal) parandatud.

Olen eri ametites näinud, kuidas Eestist sai EL. Eesti tee ELis on olnud mitmekesine nagu Eestimaa loodus: vahel üle küngaste ja mätaste, mööda soid ja mereranda, siis vaevaga mäest üles ja suure hooga mäest alla. Sellel teel on olnud suuremaid ja väiksemaid võite, vahel ka ebaõnnestumisi, aga see on parim tee, mida Eesti saab käia, ja meil on parimad kaaslased, kellega seda käia. Isegi kui nad vahel rappa lähevad. Küll me nad varem või hiljem mülkast välja tirime.