Kadri Kullman Ettevõtlusvabaduse eest tuleb seista nii Brüsselis kui Toompeal

Poolteist miljonit väikeettevõtjat nõuavad Euroopa Liidult bürokraatia kiiret vähendamist. Samu kiireid reforme vajab ka kriisis Eesti majandus, kus väikefirmadest sõltub üle 80 protsenti tööinimeste sissetulek.



Statistikaameti äsjase hinnangu järgi langes Eesti majandus esimeses kvartalis taas, seekord kaks protsenti. Juba üle kahe aasta meie majandus aina tõmbub kokku. Koondamised sagenevad. Mis teha? Praegune valitsus on ära unustanud, kes on Eesti majanduse selgroog. Me ei ole suurfirmade, vaid väikeettevõtjate maa. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted maksavad palka üle 80 protsendile Eesti tööinimestest ning loovad üle 80 protsendi lisandväärtusest.

Julgeolekukriisis oleme aru saanud, et meie riigikaitse põhijõud pole mitte üksikud uhked relvasüsteemid, vaid tuhanded esmapilgul silmapaistmatud reservväelased. Tunnustasime neid nüüdsama reservväelaste nädalaga.

Samamoodi peame majanduskriisis mõistma, kes on meie majanduse põhijõud – tuhanded Eesti väikeettevõtjad. Kui tahame, et eestlased ei vaesuks, tuleb väikeettevõtjate vabadust kaitsta. Probleem on sama kogu ELis. Eriti seoses roheüleminekuga on bürokraatlik surve väikeettevõtjatele muutunud enneolematuks ja selgelt absurdseks. Seetõttu ongi Euroopa väikeettevõtete konföderatsioon äsja esitanud oma ootused ELile.

