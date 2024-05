Kiirelt lõppes ka võilillede piduaeg. Kollased sumisevad väljad said ühtäkki valge, kohati hõbedase helgi. Seda ei näe päris iga aasta, et rohumaad on ühtlaselt valged ning tuul pole jõudnud seemneid laia maailma tarida. Jäin seda pehmena näivat vaipa ühel sääserohkel õhtupoolikul imetlema kartuses, et järgmisel päeval seda kõike enam pole. Sääskede ja muude verehimuliste järel voolas verd mööda käevart suisa ojadena, aga pikkade varte otsas kõikuvad pehmed pallid sundisid ebamugavustunnet alla suruma. Hämaruse eel tormas läbi välja ka kaks halljänest, kel taas pulmatrall käsil.