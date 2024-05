Pöörane lõpuspurt tõi Vaprusele meistriliigas punktilisa

Ehkki Igor Prinsi hoolealused omasid avapoolajal paremaid väravavõimalusi, mindi riietusruumi 0:2 kaotusseisus. Tõeline ebaõnnesõdur oli pärnakate poolkaitsja Henri Välja, kelle käepuudetest sai kodumeeskond kaks penaltit. Väärib märkimist, et nood oli nii juhuslikud, et Väljale ei näidatud kollast kaartigi. Mõlemad 11 meetri trahvilöögid realiseeris saarlaste kapten Märten Pajunurm.

"Imelik mäng," olid Kase esimesed sõnad matšijärgses intervjuus. "Esimene poolaeg tundus, et meie tekitasime võimalusi ja Kuressaare lõi väravaid. Kahju, et meil läks nii kaua aega, et esimene värav kätte saada. Aga hea seegi, et punkti kätte saime."