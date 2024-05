Saara Pius teeb Endlas kaasa juba kolmandas lavastuses: See on olnud mulle väga õpetlik aeg

Eelmisesse kahte rolli tuli tal sisse õppida käigupealt, sel kevadel on ta saanud aga juba kaasa teha kogu uuslavastuse “Richard III tagasitulek kell 9.24 saabuva rongiga” prooviperioodi. “Ja see on minu jaoks väga tore, sest teatritööd kui sellist ma ei olnud väga kaua teinud,” ütleb ta.