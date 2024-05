Pärnumaal hoiab päästjaid rakkes metsapõleng

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ütles, et teade põlengu kohta tuli kell 16.18. Häirekeskusesse helistasid kohalikud elanikud, kes märkasid metsast suitsu tulevat. Põlengu asukoha selgitas Kilingi-Nõmme päästekomando välja drooni abil.

Tegemist on Moortisa sõnul väikese lokaalse põlenguga, mis edasi ei levi. Põleb umbes 60 x 80 meetri suurune ala. Keeruliseks teeb selle kustutamise see, et sinna ei pääse tehnikaga ligi. Päästjad peavad ligi kilomeetri jagu jala liikuma. Seega võtab põlengu kustutamine ilmselt aega veel mitmeid tunde, ütles Moorits kella 18.30 ajal.