Ukraina näitlejad sõidavad suveolümpiaeelsest Pariisist andma viimast etendust Pärnusse

Seejärel sõidetakse edasi Klaipedasse, et osaleda teatrifestivalil theArtium.



See on teadaolevalt üks esimesi lavastusi, mis valmis täiemahulise sõja ajal Ukrainas. Enamik proove toimus Kiievis. Lavastus mõtiskleb ukrainlaste võimalike ja võimatute valikute üle: kui valida on ainult halbade variantide vahel, siis millise valiku teeksid sina? Keerulisi küsimusi pehmendavad huumor ja sarkasm.



“(Elu) sunnitud valikud” mõtiskleb ukrainlaste võimalike ja võimatute valikute üle: kui valida on ainult halbade variantide vahel, siis millise valiku teeksid sina? Laval on Ukraina näitlejad. Foto: Ilja Smirnov/Vaba Lava





“Kui sa oled siin ja kuulad seda meditatsiooni, siis see tähendab, et universum on toonud sind õigesse paika. Istu mugavalt ja sule silmad. Tunne, kuidas su jalad puutuvad maad. Maad, mis on jõuline ja viljakas Ukraina. Need jalad tahavad seista maailmas, kus ei eksisteeri … “.



Näidendi autor on Hersonis sündinud näitekirjanik Natalia Blok, kes oli sunnitud Venemaa sissetungi tõttu oma riigist põgenema. Ta põimib kujuteldavat tõestisündinud lugudega.



“(Elu) sunnitud valikud” mõtiskleb ukrainlaste võimalike ja võimatute valikute üle: kui valida on ainult halbade variantide vahel, siis millise valiku teeksid sina? Laval on Ukraina näitlejad. Foto: Ilja Smirnov/Vaba Lava





Tegemist on Kiievi dramaturgide teatri ja Vaba Lava koostöötükiga, mille on lavastanud Valters Šilis Lätist, stsenograafia teinud Ugis Berzins Lätist, valguse on kujundanud Märt Sell Rakvere teatrist ja video loonud Laura Romanova. Ukraina näitlejad mängivad ukraina keeles, sisu antakse publikule edasi eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.



Lavastuse maailmaesietendusega avati 2023. aasta augustis Narvas teine rahvusvaheline Vabaduse festival, kus võeti fookusesse vabaduse eest sõdiv Ukraina ning Kesk-Aasia riigid.