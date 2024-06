Suur lugu Elagu tublid ja vägevad naised! ehk Jõõpre Laulumemmede ood iseendile

Keskmine vanus 70,5 aastat, kamba peale 28 last, 48 lapselast ja 12 lapselapselast – need on Jõõpre Laulumemmede numbrilised näitajad. Ilme Põldots, Anneli Suits, Enel Käär, Mall Tarre, Olga Olesk, Signe Pae, Heldi Ojandu, Ülle Varik, Laine Kuus, Marianne Kuldmaa ja Heli Holm on palju elanud ja näinud vägevad naised, keda iseloomustab ajaga kaasas käimine, julgus enda üle naerda, rahulolu oma vanusega ning kõva treeningu tulemusel hääles püsimine.