VIDEO Vaprus jäi meistriliiga punase laterna vastu hätta

"Esimest poolaega," pakkus Veensalu, viidates tõsiasjale, et kahes viimases matšis on jäädud 0:2 taha. "Me ei suuda esimesel poolajal kuidagi palli käima panna, magame mingites olukordades. Siis ärkame teisel poolajal ellu ja mõtleme, et peab jälle jalkat mängima – nii on raske, kui meie mängime 45 ja teised 90 minutit. Peame esimesel poolajal juurde panema."