Pärnu kolledži tudengid Tasuta kinokülastus kodulinna eakatele!

Arvestades, et pea viiendik Pärnu elanikest on eakad, saab neid pidada elujõuliseks ja mõjukaks kogukonnaks, kelle heaolu mängib rolli nii linna maine kui käekäigu kujundamisel. Kas ja kuidas meie kodulinn hoolib oma eakate vaimsest ja füüsilisest tervisest ja üldisest heaolust?

Pärnu eakatel puudub võimalus iga päev ilma „suunamiseta“ koguneda just neile mõeldud keskuses, et kohvi juua, ajalehti lugeda, endavanustega lõimuda ja vestelda. Kohaliku omavalitsuse ja päevakeskuste tähelepanu keskmes on tervise ja hooldusega seotud teenused, kuid puudub süsteemne tähelepanu, et edendada aktiivset ja sotsiaalset eluviisi. Üksikuna või “värske” eakana on keeruline leida kohta, kuhu minna: on oht jäädagi üksi. Linnakultuur ei soosi noorte ja vanemaealiste koostoimetamist ja poliitika keskendub majanduslikule aspektile nagu pensioni suurus.