Meeldetuletus Suitsetajatele seatud piirangud kehtivad ka veipijatele

Tänavapilti jälgides on siiski näha, et teadlikkus selles suhtes on endiselt üsna madal ning seaduse nõuet eiratakse sageli. TAI ja tervisekassa ühine kampaania "Hoia õhk puhas" tuletab meelde, et inimesed järgiksid neile seadusega kehtestatud reegleid ega ohustaks oma tegevusega kõrvalseisjate tervist.