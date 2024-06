Koduotsija Omapärase kasukaga Friida ootab kodu juba kaheksa kuud

Friida on kilpkonnavärvi kass, sellised kiisud on valdavalt emased. Erilist tooni kassid on aegade jooksul jätnud oma jälje paljudesse rahvajuttudesse üle maailma. Arvatakse, et neil on võime tuua perre raha, armastust ja õnne. Kilpkonnavärvides kasukaga miisude kohta käib hulga legende, näiteks vanad keldid uskusid, et õnne toovad haruharva esinevad kilpkonnavärvi isased kassid. Jaapani kalurid olid aga veendunud, et kilpkonnakarva kass laeva pardal hoiab oma erilise auraga eemale torme.