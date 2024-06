Video Välk lõi Mai kooli õuel kasvanud kase sisse nii, et pilpaid lendas

Mai kooli õppealajuhataja Olga Hool oli hetkel, kui välk puud tabas, mõnekümne meetri kaugusel koolimajas. Tema kabineti aknad jäävad just selle kase poole, kuhu välk sisse lõi. “Ühtäkki käis väga kõva pauk ja koolis hakkas tööle signalisatsioon,” meenutas ta ehmatavat vahejuhtumit.

Hool arvas esiti, et välk lõi koolimajja sisse. Seda, et piksenool tabas hoovis asuvat puud, märkas ta hiljem, sest kooretükid, mis tabamuse järel laiali lendasid, paiskusid Mai tänava poole.

Õppealajuhataja tõdes, et kärgatus oli küll kõva, aga mitte hirmsam kui mõne muu äikesetormi ajal. “Muidugi ehmusin, sest kärgatus, kui välk kusagile lähedale sisse lööb, on kõva,” tunnistas ta. “Aga nii on ju iga äikese ajal: ikka müristab, kui välku lööb. Eelmise nädala lõpul oli teistelgi päevadel samasugust müristamist.”