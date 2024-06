Oma oskusi ülehinnanud sohvrid ja süttinud masinad andsid päästjatele hulga tööd

Ligikaudu kuus tundi hiljem, kell 5.55 helistas häirekeskusele murelik naaber, teatades, et Vana-Pärnu linnajaos Kesk tänaval asuva elumaja katuseräästa vahelt immitseb suitsu. Elanikke ei olnud sel ajal kodus. Päästjad leidsid köögist tulekolde. Tulekahju puhkes tõenäoliselt külmkapi tehnilise rikke tõttu. Põleng lokaliseeriti kell 6.44, kõik tulekolded kustutati kell 7.47.

Pühapäeval kell 9.08 teatati häirekeskusele, et Kuninga tänaval asuva hotelli ees on auto vastu puud sõitnud. Selle tagajärjel vajus puu ohtlikult viltu ja ähvardas kukkuda hotelli katusele, elektriliinidele või inimestele, samuti oli maas sõidukijuppe. Sohver koos masinaga oli sündmuskohalt lahkunud. Päästjad saagisid ohtliku puu maha ja puhastasid tee. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Hedy Tammelehe sõnutsi on esmastel andmetel tegu kindlustusjuhtumiga.