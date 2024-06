Kinnituseks valimisaktiivsuse näitajad: viimasel paaril korral 37 protsenti. Kohalike omavalitsuste valimistel on see protsent ületanud 50 ja riigikogu valimistel küündinud üle 60. Siit võiks jätkata mõttelõnga, et kas sellestki piisab. Aga las see praegu jääb.