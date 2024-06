Rain Jung Elanikud kaitsku end ise, riik seda ei tee

Muutunud ei ole meie isiklik valmisolek, selle tagamiseks on midagi teinud vaid 15 protsenti elanikest. Riik soovitab hoida kodus varu, et nädala ise toime tulla. Mis selle aja möödudes juhtuma hakkab, sellest ei räägita. Päästeameti käitumisjuhend kriisiolukordadeks ütleb, et elaniku ülesanne on teha kõik endast olenev, et igas olukorras hakkama saada.