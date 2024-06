Tehke järele või makske kinni: 53. meistritiitel tuli ülekaaluka eduga

Pärnu individuaalsetel meistrivõistlustel keskmisele tulemusele mängiti 12 etappi, millest arvesse läks kaheksa paremat. Oja võitis neist vaid ühe, kui kogus teistelgi nii rammusaid punkte, et kaheksa parema tulemuse saldo oli 250, mis tõi talle üheksanda individuaalse meistritiitli. Kokku oli see talle aga 53. Pärnu meistrivõistluste kuldmedal. Sel aastal on Oja võitnud linna esivõistluste kuldmedali veel pattonis ja paaride arvestuses.