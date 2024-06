Loodusvaatlus Kodumaised orhideed, vallaline rohe-lehelind ja tibudega metsisekana

Kruusateede äärsed on paljuski veel niitmata ja eks ole see viimane aeg, mil saab neid nõnda lopsakana näha, enne kui niiduterad vaatevälja avardavad. Sattusin mõne aja eest lappama talvel ja varakevadel klõpsatud fotosid samadest paikadest, kuhu olin nüüd hiljuti sattunud. Paksu lumevaiba ja jääkooriku kohal kõrgub praegu poolteisemeetrine õitsev hein. Kuigi kraavipealsetel ja väljadel laiub õitemeri, on mind tirinud hoopis metsade rüppe.