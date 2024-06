Eksperdid – rannikugeoloog Hannes Tõnisson ja sünoptik Kaido Ennok – on Pärnu Postimehe veergudel hoiatanud, et kliimamuutuste tõttu muutub ilm äärmuslikumaks, tuues kaasa sagedasi ja intensiivseid vihmavalanguid. Võrreldes sajanditagusega on Pärnus sademeid kolmandiku võrra rohkem.